Загострення на Донбасі: бойовики 10 разів обстріляли позиції ООС, є загиблий
За минулу добу бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли позиції українських військових. Один український боєць підірвався на міні, він загинув.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Біля населеного пункту Піски бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік селища Гнутове - з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу населених пунктів Авдіївка, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Минулої доби неподалік населеного пункту Шуми підірвався на міні боєць ООС. Він загинув. Від початку доби обстрілів бойовиків на фронті не зафіксовано.
Нагадаємо, 2 квітня окупанти понад 20 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілів постраждали двоє військових та цивільний.
Як розповіли у штабі ООС, цивільний постраждав в результаті потрапляння міни бойовиків у його будинок. Пораненого госпіталізували до місцевої лікарні.