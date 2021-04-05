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Кремль об обострении на Донбассе: начинаются малоконтролируемые перестрелки

Новина українською → Москва, Понедельник 05 апреля 2021 13:21
Кремль об обострении на Донбассе: начинаются малоконтролируемые перестрелки Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российские власти считают, что обострение на Донбассе связано с якобы "малоконтролируемыми перестрелками". При этом в очередной раз Москва обвиняет в эскалации украинскую сторону.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, украинская сторона якобы не выполняет свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию на Донбассе.

"К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной. Фактически, малоконтролируемые перестрелки начинаются", - сказал Песков.

Напомним, за последние две недели ситуация на Донбассе серьезно обострилась, в результате боев погибли и ранены несколько украинских военнослужащих. На этом фоне активизировались контакты в нормандском формате. В частности, на прошлой неделе ситуацию обсуждали лидеры России, Германии и Франции.

При этом сегодня стало известно, что готовится соответствующий разговор президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

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