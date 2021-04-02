Зеленський вчора провів велику нараду щодо Донбасу, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що вчора в Офісі президента відбулася велика нарада щодо загострення на Донбасі. Нарада за участі президента Володимира Зеленського тривала до пізнього вечора.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

За словами Данілова, на нараді в Офісі президента були присутні генерали, військові та представники розвідки.

"Вчора була у президента велика нарада. На ній були присутні 8 генералів, всі наші військові, які мають до цього відношення, всі наші розвідки. Нарада закінчилася на початку 10-ї години вечора", - сказав він.

Нагадаємо, минулої п'ятниці ситуація на Донбасі загострилася. В результаті обстрілу поблизу Шумів четверо військових загинули, а двоє отримали поранення. Після цього глава держави ініціював переговори з "нормандською четвіркою".

Після цього українська розвідка заявила про готовність Росії до масштабної ескалації на Донбасі з просуванням вглиб української території.

Як запевнив Зеленський, українська армія готова дати відсіч, але вирішувати ситуацію на Донбасі хочуть дипломатичним шляхом.

Сьогодні, 2 квітня, у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", головні теми - чи чекати ще більшого загострення війни на сході України та чи зможе наша армія дати відповідь на провокації РФ. Крім того, гості студії та експерти, серед яких Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, Леонід Кравчук, Василь Вірастюк, Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та інші, розмірковують на тему того, що не так з виборами на 87-му окрузі.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 2 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу Максим Степанов розповів, що необхідно для створення української вакцини проти COVID-19.



Також міністр охорони здоров'я розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.



У тому ж випуску радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у вперше розповів, скільки українських військових загинуло від початку встановлення режиму припинення вогню на сході країни.



А відомий громадський активіст і волонтер Роман Синіцин розповів, чому виникли заворушення біля будівлі Офісу Президента на мітингу за Стерненка.



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