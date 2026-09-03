ua en ru
Чт, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп готов встретиться с Путиным, но выдвинул требования по Украине

11:44 03.09.2026 Чт
2 мин
Чего именно добивается президент США?
aimg Юлия Капитонова
Трамп готов встретиться с Путиным, но выдвинул требования по Украине Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Встреча с российским диктатором Владимиром Путиным состоится только после того, как Россия согласится завершить войну против Украины.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Белого дома в Х.

Журналисты поинтересовались у американского президента, рассматривает ли он возможность проведения еще одного саммита с главой Кремля в ближайшее время.

По словам Трампа, он согласится на встречу, если Россия будет настроена подписать мирное соглашение с Украиной и наконец-то остановить войну.

"Мы это сделаем, если я этого захочу, но я хочу это сделать тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу это сделать, знаете, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, Украиной, со всеми. Это было бы здорово для бизнеса", - заявил глава Белого дома.

Как объяснил Трамп, он мог бы встретиться с Путиным "прямо сейчас", если бы тот остановил боевые действия на фронте.

"Я планирую сделать это, когда эта война закончится, и я думаю, что мы это сделаем", - подытожил президент США.

Кстати, также Трамп публично призвал Путина и президента Украины Владимира Зеленского "остановить эту глупую войну".

Что интересно, сразу после этого заявления глава Кремля неожиданно заговорил о шансе на мирное соглашение с Украиной.

Он также начал утверждать, что договариваться между собой должны Киев и Москва.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как Путин пвыдумывает новые "успехи" армии РФ на поле боя.

Также мы писали, что Зеленский предупредил о новой волне эскалации со стороны врага.

Кстати, стало известно, как Трамп оценивает угрозу нападения России на страны НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война России против Украины
Новости
Россия усиливает атаки: Зеленский заявил о новой эскалации
Россия усиливает атаки: Зеленский заявил о новой эскалации
Аналитика
Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК