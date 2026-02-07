Кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины, - ISW

Аналитики ссылаются на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который накануне подтвердил отказ Кремля от предоставления Украине гарантий безопасности со стороны западных партнеров, и напомнил о поддержке "гарантий безопасности", на которые РФ согласилась на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.

В ISW напоминают, что проект Стамбульского протокола 2022 года не обеспечивал основы для существенных гарантий безопасности и оставил бы Украину беззащитной перед возобновлением агрессии.

Проект предусматривал, что:

Россия - агрессор в войне в Украине - будет рассматриваться как нейтральное "государство-гарант" Украины;

РФ и Китай будут иметь право вето относительно механизма реагирования на будущую агрессию в Украине;

Украина обязуется придерживаться нейтралитета, строгих ограничений по численности и составу военных сил и никогда не принимать военной помощи от своих союзников.

Аналитики указывают, что это заявление Лаврова является "последним в серии заявлений высокопоставленных чиновников кремля, которые свидетельствуют о том, что кремль продолжает рассматривать проект "стамбульского договора" от 2022 года как основу для любого будущего мирного урегулирования и не желает идти на компромисс относительно своих требований как к Украине, так и к НАТО.

"Владимир Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно отклоняли предложенный США 28-пунктный мирный план или любой план, который требует от России компромисса по любой из ее начальных военных целей", - отметили в ISW.