Кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України, - ISW

Кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивченняя війни.
Читайте також: Війна закінчиться через місяць? США та Україна обговорили терміни можливої угоди з РФ
Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який напередодні підтвердив відмову Кремля від надання Україні гарантій безпеки з боку західних партнерів, і нагадав про підтримку "гарантій безпеки", на які РФ погодилася на переговорах у Стамбулі у квітні 2022 року.
В ISW нагадують, що проєкт Стамбульського протоколу 2022 року не забезпечував основи для суттєвих гарантій безпеки та залишив би Україну беззахисною перед поновленням агресії.
Проєкт передбачав, що:
Аналітики вказують, що ця заява Лаврова є "останньою в серії заяв високопосадовців кремля, які свідчать про те, що кремль продовжує розглядати проект "стамбульського договору" від 2022 року як основу для будь-якого майбутнього мирного врегулювання та не бажає йти на компроміс щодо своїх вимог як до України, так і до НАТО.
"Володимир Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово відхиляли запропонований США 28-пунктний мирний план або будь-який план, який вимагає від росії компромісу щодо будь-якої з її початкових воєнних цілей", - зазначили в ISW.
Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито "залишає відкритими двері для мирного врегулювання". При цьому він зазначив, що РФ продовжуватиме війну, поки Україна "не прийняла відповідних рішень".
Нещодавно Росія під час переговорів в Абу-Дабі висунула нову умову для завершення війни. Тепер РФ для настання миру вимагає не тільки здачі Донбасу, але й визнання його російським "всіма країнами", які ведуть переговори.
За словами аналітиків Інституту вивчення війни, територіальні та політичні вимоги країни-агресорки значно ширші, ніж заяви Кремля про Донбас, які публічно озвучуються для західної аудиторії.