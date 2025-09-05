Кремль лжет? Фицо заверил, что не говорил с Путиным об энергоблокаде Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным не обсуждал возможность энергетической блокады Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы словацкого правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Фицо рассказал, что во время встречи с Путиным обсуждались в первую очередь вопросы двустороннего сотрудничества с Россией.
"Информация, которую вы получили, что речь шла о какой-то энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива. И это совершенно не было предметом переговоров с Владимиром Путиным", - добавил он.
Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо и российский диктатор Владимир Путин встретились на этой неделе в Китае.
Согласно стенограмме Кремля, Фицо пожаловался главе Кремля, что Украина атакует "очень важную" для Словакии инфраструктуру. Очевидно, что речь шла о нефтепроводе "Дружба".
В ответ Путин предложил Словакии и другим странам Восточной Европы закрыть поставки газа и электроэнергии в Украине, чтобы она "поняла, что есть пределы ее поведения в области нарушения чужих интересов".
К слову, еще в августе Словакия угрожала прекратить поставки в Украину дизельного топлива, поскольку ВСУ несколько раз атаковали нефтепровод "Дружба".