Кремль лжет? Фицо заверил, что не говорил с Путиным об энергоблокаде Украины

Фицо рассказал, что во время встречи с Путиным обсуждались в первую очередь вопросы двустороннего сотрудничества с Россией.

"Информация, которую вы получили, что речь шла о какой-то энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива. И это совершенно не было предметом переговоров с Владимиром Путиным", - добавил он.