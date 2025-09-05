Кремль бреше? Фіцо запевнив, що не говорив із Путіним про енергоблокаду України

Зустріч Фіцо і Путіна

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і російський диктатор Володимир Путін зустрілися цього тижня в Китаї.

Згідно зі стенограмою Кремля, Фіцо поскаржився главі Кремля, що Україна атакує "дуже важливу" для Словаччини інфраструктуру. Очевидно, що йшлося про нафтопровід "Дружба".

У відповідь Путін запропонував Словаччині та іншим країнам Східної Європи закрити постачання газу та електроенергії до України, щоб вона "зрозуміла, що є межі її поведінки в галузі порушення чужих інтересів".

До слова, ще в серпні Словаччина погрожувала припинити постачання в Україну дизельного палива, оскільки ЗСУ кілька разів атакували нафтопровід "Дружба".