Кремль бреше? Фіцо запевнив, що не говорив із Путіним про енергоблокаду України

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним не обговорював можливість енергетичної блокади України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави словацького уряду і президента України Володимира Зеленського.
Фіцо розповів, що під час зустрічі з Путіним обговорювали насамперед питання двостороннього співробітництва з Росією.
"Інформація, яку ви отримали, що йшлося про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива. І це абсолютно не було предметом переговорів із Володимиром Путіним", - додав він.
Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і російський диктатор Володимир Путін зустрілися цього тижня в Китаї.
Згідно зі стенограмою Кремля, Фіцо поскаржився главі Кремля, що Україна атакує "дуже важливу" для Словаччини інфраструктуру. Очевидно, що йшлося про нафтопровід "Дружба".
У відповідь Путін запропонував Словаччині та іншим країнам Східної Європи закрити постачання газу та електроенергії до України, щоб вона "зрозуміла, що є межі її поведінки в галузі порушення чужих інтересів".
До слова, ще в серпні Словаччина погрожувала припинити постачання в Україну дизельного палива, оскільки ЗСУ кілька разів атакували нафтопровід "Дружба".