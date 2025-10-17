В Тернопольской области автомобиль ТЦК подрезали на внедорожнике и "отбили" мобилизованного
Сегодня, 17 октября, на Тернопольщине двое мужчин напали на работников территориального центра комплектования (ТЦК). Во время нападения они помогли убежать военнообязанному из служебного авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Тернопольской области.
Инцидент произошел вблизи села Плебановка Теребовлянской громады Тернопольского района. Служебное авто ТЦК подрезали неизвестные на Mercedes-Benz G-Class, после чего они помогли убежать мужчине, которого должны были доставить в учебный центр.
Во время нападения сотрудник ТЦК получил травму ноги в результате наезда автомобиля злоумышленников.
В рамках проведения специальной полицейской операции правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили маршруты движения нападавших, которые передвигались на двух разных автомобилях.
Полицейские задержали вблизи села Застіноче одного из нападавших - 38-летнего жителя города Бучач. Впоследствии вблизи Черткова задержали другого фигуранта - 48-летнего жителя Бучача.
Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет тюрьмы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в четверг, 16 октября, в Хмельницкой области между местными жительницами и военнослужащими ТЦК произошла стычка.
Во время нападения на автомобиль водитель начал сдавать назад и несколько женщин упали. Согласно слухам, одна из них сломала руку. При этом военнослужащему ТЦК разбили нос.
Отметим, в августе в Волынской области произошел похожий случай. Тогда толпа людей напала на авто ТЦК в селе Соловичи.