ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Кредитки, долги и сбережения: с чего начинать финансовую стабильность

09:30 16.05.2026 Сб
2 мин
Почему важна дисциплина в расходах и как не "залезть" в сбережения
aimg Анастасия Мацепа
Кредитки, долги и сбережения: с чего начинать финансовую стабильность Фото: как формировать финансовую подушку и контролировать расходы (РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Поведение с деньгами часто определяет финансовую стабильность не меньше, чем уровень дохода.

Как правильно относиться к сбережениям, кредитным картам и резервному фонду, чтобы избегать типичных ошибок в управлении личными финансами, - объяснила финансовый планерка инвесткомпании iPlan Лариса Мошковская в интервью РБК-Украина.

Читайте также: Как сформировать финансовую "подушку" и сколько денег держать в гривне: советы эксперта

Главное:

  • Кредитка может быть как инструментом, так и риском - все зависит от финансовой дисциплины.
  • Финансовая подушка имеет четкое назначение и не используется для импульсивных трат.
  • Контроль расходов важнее их детальной записи - главное понимать структуру бюджета.

Кредитная карта: инструмент или ловушка

Кредитные карты могут быть полезным финансовым инструментом, но только при условии контроля расходов. В таком случае они позволяют пользоваться кэшбеком, бонусами и льготными периодами без дополнительных затрат.

В то же время при отсутствии финансовой дисциплины кредитка часто приводит к накоплению долгов и потере контроля над бюджетом.

Финансовая подушка: деньги "не для расходов"

По словам эксперта, резервный фонд имеет четко определенное назначение - он используется только в критических ситуациях, таких как потеря дохода или проблемы со здоровьем.

Любые импульсивные покупки из этих средств являются ошибкой, которая разрушает саму логику финансовой безопасности.

Как не "залезть" в сбережения

Чтобы не тратить накопления до конца месяца, важно создать барьеры доступа к этим деньгам. Это могут быть депозиты, облигации или другие инструменты, которые затрудняют быстрое снятие средств.

Также работает подход с валютными сбережениями - обмен обратно в гривну психологически сдерживает импульсивные траты.

Контроль расходов: без лишней бюрократии

Эксперт отмечает, что не обязательно вести детальный учет каждой траты. Достаточно понимать общую структуру бюджета и в конце месяца видеть, куда идут основные деньги.

Современные банковские приложения уже автоматически группируют расходы, что упрощает контроль и позволяет быстрее находить точки для оптимизации.

Читайте также: Сколько денег надо откладывать с каждой зарплаты: эксперт назвала золотое правило сбережений

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
долари Личные финансы Финансы накапливание
Новости
Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший
Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата