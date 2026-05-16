Кредитки, долги и сбережения: с чего начинать финансовую стабильность
Поведение с деньгами часто определяет финансовую стабильность не меньше, чем уровень дохода.
Как правильно относиться к сбережениям, кредитным картам и резервному фонду, чтобы избегать типичных ошибок в управлении личными финансами, - объяснила финансовый планерка инвесткомпании iPlan Лариса Мошковская в интервью РБК-Украина.
Главное:
- Кредитка может быть как инструментом, так и риском - все зависит от финансовой дисциплины.
- Финансовая подушка имеет четкое назначение и не используется для импульсивных трат.
- Контроль расходов важнее их детальной записи - главное понимать структуру бюджета.
Кредитная карта: инструмент или ловушка
Кредитные карты могут быть полезным финансовым инструментом, но только при условии контроля расходов. В таком случае они позволяют пользоваться кэшбеком, бонусами и льготными периодами без дополнительных затрат.
В то же время при отсутствии финансовой дисциплины кредитка часто приводит к накоплению долгов и потере контроля над бюджетом.
Финансовая подушка: деньги "не для расходов"
По словам эксперта, резервный фонд имеет четко определенное назначение - он используется только в критических ситуациях, таких как потеря дохода или проблемы со здоровьем.
Любые импульсивные покупки из этих средств являются ошибкой, которая разрушает саму логику финансовой безопасности.
Как не "залезть" в сбережения
Чтобы не тратить накопления до конца месяца, важно создать барьеры доступа к этим деньгам. Это могут быть депозиты, облигации или другие инструменты, которые затрудняют быстрое снятие средств.
Также работает подход с валютными сбережениями - обмен обратно в гривну психологически сдерживает импульсивные траты.
Контроль расходов: без лишней бюрократии
Эксперт отмечает, что не обязательно вести детальный учет каждой траты. Достаточно понимать общую структуру бюджета и в конце месяца видеть, куда идут основные деньги.
Современные банковские приложения уже автоматически группируют расходы, что упрощает контроль и позволяет быстрее находить точки для оптимизации.
