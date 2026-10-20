Крайняя мера: почему ученые планируют ядерный удар по астероиду

Когда обычный таран не поможет?

В отличие от большинства глобальных угроз, столкновение с астероидом можно предотвратить, если обнаружить его раньше времени.

В 2022 году NASA уже протестировала кинетический таран во время миссии DART, намеренно врезавшись зондом в астероид Диморф и сменив его орбиту.

Однако для остановки гигантских астероидов или в условиях, когда до возможного удара остаются считанные месяцы, силы обычного космического аппарата не хватит.

Вдохновившись вызовом, ученые Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса разработали альтернативный план на случай крайней потребности - ядерный взрыв, который способен передать объекту в разы больше энергии.

Чтобы оценить реалистичность такого сценария, астрофизики задействовали специализированный код Spheral.

Сначала они сопоставили более 1500 одномерных расчетов с данными проверенной модели Ares, после подтверждения точности перешли к объемным 3D-симуляциям.

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Что происходит при взрыве?

Для эксперимента ученые смоделировали подрыв вблизи астероида сложной формы диаметром 160 метров. Во время симуляций изменялось как расстояние до места детонации, так и плотность самой породы.

Результаты оказались убедительными:

Более 98 процентов материи астероида испытали критические разрушения, полностью потеряв монолитную структуру.

Почти 97 процентов массы разогнались до скорости, превышающей собственную гравитацию объекта .

. Большинство обломков разлетелось в противоположных направлениях –- это свидетельствует о том, что космическое тело распалось на мелкие части.

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Что это изменяет для спасения Земли?

Главный вывод исследования состоит в том, что после подрыва обломки астероида двигаются с достаточной скоростью, чтобы рассеяться в открытом космосе .

Благодаря этому ни один из фрагментов не будет угрожать Земле в виде массированного "каменного дождя".

Полученные 3D модели дадут международным организациям по планетарной защите четкие математические расчеты: как, где и какой мощности ядерный заряд следует применить, если планете действительно будет угрожать космическая катастрофа.