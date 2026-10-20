Крайній захід: чому вчені планують ядерний удар по астероїду

Коли звичайний таран не допоможе?

На відміну від більшості глобальних загроз, зіткненню з астероїдом можна запобігти, якщо виявити його завчасно.

У 2022 році NASA вже протестувала кінетичний таран під час місії DART, навмисно врізавшись зондом в астероїд Діморф і змінивши його орбіту.

Проте для зупинки гігантських астероїдів або в умовах, коли до можливого удару залишаються лічені місяці, сили звичайного космічного апарата не вистачить.

Надихнувшись викликом, науковці Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренса розробили альтернативний план на випадок крайньої потреби - ядерний вибух, який здатний передати об'єкту в рази більше енергії.

Щоб оцінити реалістичність такого сценарію, астрофізики задіяли спеціалізований код Spheral.

Спершу вони зіставили понад 1500 одновимірних розрахунків із даними перевіреної моделі Ares, а після підтвердження точності перейшли до об'ємних 3D-симуляцій.

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Що відбувається під час вибуху?

Для експерименту вчені змоделювали підрив поблизу астероїда складної форми діаметром 160 метрів. Під час симуляцій змінювали як відстань до місця детонації, так і щільність самої породи.

Результати виявилися переконливими:

Понад 98 відсотків матерії астероїда зазнали критичних руйнувань, повністю втративши монолітну структуру.

Майже 97 відсотків маси розігналися до швидкості, що перевищує власну гравітацію об'єкта .

. Більшість уламків розлетілася в протилежних напрямках - це свідчить про те, що космічне тіло розпалося на дрібні частини.

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Що це змінює для порятунку Землі?

Головний висновок дослідження полягає у тому, що після підриву уламки астероїда рухаються з достатньою швидкістю, аби розсіятися у відкритому космосі.

Завдяки цьому жоден із фрагментів не загрожуватиме Землі у вигляді масованого "кам’яного дощу".

Отримані 3D-моделі дадуть міжнародним організаціям з планетарного захисту чіткі математичні розрахунки: як, де і якої потужності ядерний заряд слід застосувати, якщо планеті справді загрожуватиме космічна катастрофа.