Не только ИИ и ядерный конфликт: ученые назвали 17 главных угроз человечеству

К 2100 году человечество может столкнуться с риском полного вымирания из-за злоупотреблений ИИ или ядерного конфликта. К такому выводу пришла международная группа экспертов Комиссии The Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на IFL Science .

17 ключевых угроз

Ученые идентифицировали 17 основных факторов, угрожающих здоровью и жизни людей в течение следующих 75 лет.

Для оценки масштабов рисков исследователи использовали метрику DALYs – количество лет здоровой жизни, потерянных из-за болезней, инвалидности или преждевременной смерти.

Среди самых опасных сценариев, сданных повлечь за собой гибель цивилизации:

использование искусственного интеллекта для разработки смертоносного биологического вооружения;

ядерный конфликт с последующим "ядерным голодом" из-за выбросов сажи и затенения солнечного света;

климатический кризис и массовое загрязнение воздуха;

детское недоедание и распространение антимикробной резистентности;

резкое сокращение международной гуманитарной и медицинской помощи

Аналитики подчеркивают: вероятность критических сценариев остается относительно низкой, но их последствия будут катастрофическими.

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Неравенство рисков и сокращение международной помощи

Структура угроз значительно отличается в зависимости от уровня доходов в разных регионах.

В состоятельных странах основную опасность представляют неинфекционные заболевания , в частности, ожирение и проблемы с ментальным здоровьем. Зато в бедных регионах большинство потерь связано с социальными факторами и низким уровнем образования.

Особое внимание ученые уделили сокращению бюджетов международной помощи со стороны ключевых доноров.

По расчетам авторов, обвал или существенная урезка грантов на здравоохранение может стоить человечеству до 1,5 миллиарда лет здоровой жизни к 2100 году, причем почти 70 процентов этих потерь придется на страны Африки к югу от Сахары.

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Призыв к действиям, а не к панике

В состав комиссии вошли 35 ведущих мировых экспертов, а результаты работы представляют на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине. Исследователи отмечают, что их цель – не запугать общество, а предоставить правительствам четкую карту рисков для принятия эффективных решений.

По оценкам авторов, содержание глобального потепления на уровне 1,8 ° C вместо пессимистического сценария в 4,4 ° C позволит сохранить 1,89 млрд лет здоровой жизни.

Комиссия планирует обновлять свой рейтинг каждый год, призывая лидеров инвестировать в правильные технологические инновации и системно укреплять медицину.