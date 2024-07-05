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Украинцы оценили полезность "соглашений о безопасности", подписанных с разными странами мира

Украина, Пятница 05 июля 2024 11:41
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Украинцы оценили полезность "соглашений о безопасности", подписанных с разными странами мира Фото: президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подавляющее большинство украинцев (65%) считают, что соглашения о безопасности, подписанные с разными странами мира, полезны для укрепления обороноспособности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

"В то же время важно учесть, что из них считаются очень полезными - 18%, а остальные 47% считают скорее полезными (то есть в большинстве отношение сдержанно-осторожное)", - отмечают социологи.

При этом 27% украинцев утверждают, что эти соглашения либо не оказывают влияния на обороноспособность, либо вообще бесполезны.

Украинцы оценили полезность &quot;соглашений о безопасности&quot;, подписанных с разными странами мира

По данным опроса, 13% украинцев считают, что соглашения о безопасности позволят получить все необходимое для освобождения всех территорий и отпора российской агрессии в будущем. Еще 27% считают, что эти соглашения позволят как минимум сдерживать врага на нынешней линии фронта и, возможно, освободить отдельные территории. То есть в целом по мнению 40% соглашения о безопасности способны по меньшей мере сдерживать врага.

В то же время, 51% украинцев считают, что Украина получит недостаточную поддержку для эффективного противодействия России.

Украинцы оценили полезность &quot;соглашений о безопасности&quot;, подписанных с разными странами мира

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, поскольку фундаментальным является запрос на безопасность, важно, чтобы сами украинцы верили, что параметры договоренностей Украины с партнерами (нынешние и будущие) действительно создают условия, когда можно чувствовать у себя по крайней мере относительной безопасности.

"В настоящее время среди украинцев есть немалые сомнения", - сказал он.

По его мнению, в условиях невозможности на данный момент членства в НАТО Украина может только полагаться на договоры о безопасности.

"Трудно критиковать украинцев за осторожность и сомнения. Украинцы помнят печально известный Будапештский меморандум, недостаточно своевременную и в недостаточной номенклатуре помощь после полномасштабного вторжения, зависимость помощи Украины от внутренней политики стран-партнеров", - констатировал социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Напомним, 12 января 2024 года Украина и Великобритания подписали соглашение о безопасности, первое из таких соглашений в рамках декларации G7. Соглашение предусматривает значительную военную, финансовую и дипломатическую поддержку Украины.

Украина уже заключила 20 сделок безопасности: семь со странами G7: Великобританией, Германией, Францией, Италией, Канадой, США и Японией. Десять из стран, присоединившихся к декларации G7: Данией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией. Одну с Европейским Союзом.

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