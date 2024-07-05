Украинцы оценили полезность "соглашений о безопасности", подписанных с разными странами мира

Подавляющее большинство украинцев (65%) считают, что соглашения о безопасности, подписанные с разными странами мира, полезны для укрепления обороноспособности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

"В то же время важно учесть, что из них считаются очень полезными - 18%, а остальные 47% считают скорее полезными (то есть в большинстве отношение сдержанно-осторожное)", - отмечают социологи.

При этом 27% украинцев утверждают, что эти соглашения либо не оказывают влияния на обороноспособность, либо вообще бесполезны.

По данным опроса, 13% украинцев считают, что соглашения о безопасности позволят получить все необходимое для освобождения всех территорий и отпора российской агрессии в будущем. Еще 27% считают, что эти соглашения позволят как минимум сдерживать врага на нынешней линии фронта и, возможно, освободить отдельные территории. То есть в целом по мнению 40% соглашения о безопасности способны по меньшей мере сдерживать врага.

В то же время, 51% украинцев считают, что Украина получит недостаточную поддержку для эффективного противодействия России.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, поскольку фундаментальным является запрос на безопасность, важно, чтобы сами украинцы верили, что параметры договоренностей Украины с партнерами (нынешние и будущие) действительно создают условия, когда можно чувствовать у себя по крайней мере относительной безопасности.

"В настоящее время среди украинцев есть немалые сомнения", - сказал он.

По его мнению, в условиях невозможности на данный момент членства в НАТО Украина может только полагаться на договоры о безопасности.

"Трудно критиковать украинцев за осторожность и сомнения. Украинцы помнят печально известный Будапештский меморандум, недостаточно своевременную и в недостаточной номенклатуре помощь после полномасштабного вторжения, зависимость помощи Украины от внутренней политики стран-партнеров", - констатировал социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Напомним, 12 января 2024 года Украина и Великобритания подписали соглашение о безопасности, первое из таких соглашений в рамках декларации G7. Соглашение предусматривает значительную военную, финансовую и дипломатическую поддержку Украины.

Украина уже заключила 20 сделок безопасности: семь со странами G7: Великобританией, Германией, Францией, Италией, Канадой, США и Японией. Десять из стран, присоединившихся к декларации G7: Данией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией. Одну с Европейским Союзом.