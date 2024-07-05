ua en ru
Пт, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг надеется на вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет

НАТО, Пятница 05 июля 2024 11:05
UA EN RU
Столтенберг надеется на вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на членство Украины в составе Североатлантического альянса в ближайшие 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, Столтенберг отметил необходимость наращивания военной помощи Киеву накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

"Чем сильнее будет эта поддержка, тем быстрее может закончиться война, развязанная Россией против Украины", - подчеркнул он.

По словам генсека НАТО, диктатор РФ Путин реализует в Украине стратегию затягивания времени в надежде ослабить решительность Запада.

"Путин считает, что сможет нас сидеть. Мы должны убедить его в том, что он не сможет нас сидеть, и тогда это создаст условия для окончания войны", - заявил генсек НАТО.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Вопрос о членстве Украины в НАТО станет одним из центральных на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеры стран-членов НАТО намерены обсудить "дорожную карту" по поводу вступления Украины в организацию.

Инсайдеры Reuters сообщают, что во время саммита Украина может получить положительные новости о передаче систем противовоздушной обороны ей.

Накануне мы сообщали, что, по данным заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дугласа Джонса, во время саммита Североатлантического альянса Украине предложат "конкретные пути" для ускорения ее будущего членства в НАТО.

Более подробно об ожиданиях Украины от саммита - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция