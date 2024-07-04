Зеленский анонсировал сильное соглашение по безопасности на саммите НАТО
Украина подпишет еще одно соглашение по безопасности в ходе саммита НАТО 9-11 июля. Оно уже подготовлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, он провел длительное совещание насчет саммита НАТО. Президент отметил, что мероприятие должно стать сильным для Украины и всех ее партнеров.
Зеленский рассказал, что при этом состоится заседание Совета Украина-НАТО. Сейчас идет работа над новыми решениями и документами, которые будут подписаны с партнерами. В частности, должны быть хорошие новости насчет противовоздушной обороны.
"Также подготовлено и новое соглашение по безопасности для Украины. Сильное соглашение, которое действительно поддержит всю нашу архитектуру соглашений по безопасности. И неизменно будем укреплять. Это то, что будет гарантировать нашу безопасности до вступление Украины в НАТО - решение, которое необратимо", - подчеркнул Зеленский.
Соглашения по безопасности
Напомним, Украина с начала года подписала 20 соглашений по безопасности с союзниками. Последние документы были подписаны с Евросоюзом, Литвой и Эстонией - это произошло в один день, 27 июня.
Такие документы необходимы, чтобы обеспечить Украине помощь в случае, если Россия решит начать повторное вторжение до вступления украинского государства в НАТО.
В частности, каждый из документов предусматривает консультации с Украиной на случай новой войны с Россией. В рамках таких консультаций Киев хочет уведомить о своих главных потребностях и запросить конкретную помощь.
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