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Страны ЕС на этой неделе должны согласовать 18-й пакет санкций против РФ, - Стефанишина

Понедельник 07 июля 2025 21:50
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Страны ЕС на этой неделе должны согласовать 18-й пакет санкций против РФ, - Стефанишина Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Страны-члены Европейского Союза, включая Словакию и Венгрию, на этой неделе должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций против России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"По моей информации, на этой неделе придут к согласию европейские страны по 18-му пакету санкций вместе со Словакией и Венгрией. Но примечательно то, что в предыдущий период, когда принималось решение по 17-му пакету, Венгрия не голосовала за это решение до последнего дня, и даже были почти одни сутки, когда эти санкции не были введены в действие", - сказала Стефанишина.

По ее словам, понимая такой риск ряд стран ЕС - Франция, Бельгия и Нидерланды - начали юридическую работу по выводу замороженных российских активов из-под санкций и из-под обязательства каждые полгода договариваться о необходимости их сохранения.

Санкции ЕС против России

Напомним, во время саммита ЕС, который состоялся в конце июня, страны-члены ЕС не смогли принять 18-й пакет санкций против России из-за вето Словакии. Ограничения были направлены против энергетических доходов Москвы, банков, а также военной промышленности.

После этого в Германии призвали Соединенные Штаты Америки (США) и страны ЕС поддержать санкционный пакет, поскольку это будет означать хорошую поддержку Киеву.

В частности, ввести ограничения призвали и в Европейской комиссии, поскольку экономика врага "перегрета".

Недавно корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что новые санкции могут принять в ближайшее время, поскольку со Словакией удалось договориться

5 июля Словакия во второй раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper). Требование для отмены вето остается неизменным.

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Евросоюз Санкции против России Ольга Стефанишина
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