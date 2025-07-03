Новый пакет санкций против России могут принять в ближайшее время, - журналист

Новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России могут принять в ближайшее время. Пакет блокировала Словакия, но похоже, что с Братиславой удалось договориться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По данным источников журналиста, Евросоюзу удалось договориться со Словакией, которая требовала учесть ее "потребности" во время процесса отказа от российской энергетики, которая запланирована в санкционном пакете. "Похоже, что Словакия сегодня получила необходимые заверения от Европейской комиссии относительно постепенного отказа от российской энергетики до конца 2027 года. Это может привести к одобрению следующего пакета санкций (18-го) против России в ближайшее время", - предположил он.