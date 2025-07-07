Країни ЄС цього тижня мають узгодити 18-й пакет санкцій проти РФ, - Стефанішина

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

"За моєю інформацією, цього тижня дійдуть згоди європейські країни щодо 18-го пакету санкцій разом зі Словаччиною та Угорщиною. Але примітно є те, що в попередній період, коли ухвалювалося рішення щодо 17-го пакету, Угорщина не голосувала за це рішення до останнього дня, і навіть була майже одна доба, коли ці санкції не були введені в дію", - сказала Стефанішина.

За її словами, розуміючи такий ризик низка країн ЄС - Франція, Бельгія та Нідерланди - розпочали юридичну роботу щодо виведення заморожених російських активів з-під санкцій і з-під зобов’язання кожні пів року домовлятися про необхідність їх збереження.