Словакия снова заблокировала новый пакет евросанкций против РФ
Словацкая Республика во второй раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper). Требование для отмены вето остается неизменным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.
Как отмечает департамент коммуникации Министерства иностранных и европейских дел Словакии (МЗЕС), правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло об отказе введения нового пакета санкций без получения четких гарантий от Еврокомиссии по инициативе RePowerEU.
Эта инициатива предусматривает полный отказ от импорта российского природного газа в ЕС с 1 января 2028 года, что, по словам премьера Фицо, будет иметь существенные негативные экономические последствия для Словакии.
"Словацкая Республика положительно оценила рабочие консультации с представителями Европейской комиссии по вопросам энергетики и инициативы RePowerEU, целью которых было лучшее понимание оговорок и требований Словакии как наиболее пострадавшего государства-члена", - говорится в заявлении МИДЕС.
В рамках этих переговоров в Словакию на этой неделе прибыла группа экспертов высокого уровня Еврокомиссии.
Представители Министерства экономики, энергетических компаний и промышленности Словакии отметили, что реализация RePowerEU представляет серьезный вызов для конкурентоспособности национальной экономики, в частности учитывая цены на энергоносители и энергетическую безопасность.
В министерстве также отметили, что Словакия остается на своей текущей позиции по санкционному пакету.
"Словацкая Республика готова и в дальнейшем вести конструктивный диалог с Европейской комиссией и в рамках этого диалога совместно искать решения в интересах граждан и бизнеса. В то же время, нынешний этап переговоров не устранил ключевых опасений и оговорок, которые остаются актуальными со стороны Словакии по инициативе RePowerEU", - отметили в МИДЕС.
Словакия блокирует санкции против РФ
10 июня Еврокомиссия представила новый пакет санкций против России за агрессивную войну против Украины. Ограничения предусматривают блокирование доходов Москвы от энергоносителей, ее банков и военной промышленности.
Однако 23 июня правительство Словакии вместе с Венгрией отказались поддержать 18-й пакет санкций ЕС против России. Причиной стало нежелание страны терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ.
Глава словацкого МИД Юрай Бланар заверил, что Братислава откажется от санкционного вето после предоставления ЕС гарантии уменьшения негативных последствий отказа от российских источников энергии.
Бланар даже призвал "простить России все, что произошло" с Украиной.
Тем временем в ЕС обсуждают новый пакет антироссийских санкций и планируют принять его в ближайшее время.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.