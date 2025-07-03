"Перегретая военная экономика на грани": Еврокомиссия призывает усилить санкции против России
Западные страны должны усилить санкционное давление на Россию. Российская военная экономика уже находится почти на грани, если ее подтолкнуть, она обвалится - и эта угроза заставит Кремль сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент ЕК напомнила, что 18-й пакет санкций против России бьет по главным экономическим источникам российского режима. Российская экономика уже настолько "перегрета" за счет военных заказов, что может "взорваться", если ее как следует прижать.
"Было очень интересно услышать от министра экономического развития России, что Россия находится на грани рецессии. Процентная ставка составляет 20 процентов, инфляция - 10 процентов, перегретая военная экономика России доходит до своих пределов", - отметила фон дер Ляйен.
Она также напомнила, что Евросоюз обязался предоставить Украине два миллиона артиллерийских снарядов и инвестировал в украинскую оборону 2,1 миллиарда евро. Все это делается за счет замороженных активов России.
"Важным является происхождение этих средств. Мы делаем это, используя сверхприбыли от замороженных российских активов. Итак, фактически Россия платит за оружие, которое использует Украина", - резюмировала она.
Санкции против "теневого флота" РФ
Сейчас главным источником доходов российского режима является нелегальная торговля нефтью в обход санкций. Для этого используется полулегализованный флот из старых танкеров - "теневой флот" РФ. Подробнее о том, что это такое, читайте в материале РБК-Украина.
Добавим, что не так давно правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России. Согласно официальной информации, ограничения направлены на "теневой" флот и компании, которые способствуют военной агрессии РФ против Украины. А в июне Австралия впервые ввела ограничения против кремлевского "теневого" флота. Под санкции попали десятки танкеров.
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