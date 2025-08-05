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После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО

Вторник 05 августа 2025 08:00
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После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО Владимир Путин во время военного парада в Москве (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Акимова

На Западе открыто говорят о планах России напасть на НАТО через 5 лет. Гибридные формы агрессии Кремль применяет уже сегодня. Есть ли риск вторжения РФ в страны Балтии и чем сможет ответить Альянс, – читайте в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой. 

В России после распада Советского Союза периодически с жалостью высказываются о "былых временах". В 2005 году президент России Владимир Путин назвал развал СССР "самой большой геополитической катастрофой в мире". С тех пор прошло 20 лет – настроения Кремля не просто не изменились, они стали гораздо более радикальными.

Война в Украине в планах Москвы должна была стать лишь частью большой кампании по "воскрешению" Советского Союза. Для Кремля это вопрос возвращения той сферы влияния, которая была у него в годы Союза. Поэтому российские власти так остро реагируют на стремления стран-соседок к европейским политическим и, тем более, военным альянсам.

С 1991 года, то есть после распада СССР, Россия в той или иной степени пытается контролировать бывшие союзные республики. Кого-то удается "подчинить" экономически, на кого-то влиять с помощью политического лобби. А те, кто сопротивляется, неожиданно получают военные конфликты у себя на территории. За 34 года Москва инициировала десятки различных региональных столкновений, некоторые из которых переросли в изнуряющие войны.

Но на открытые военные конфликты в России все же не решались, предпочитая создавать рычаги влияния в бывших союзных республиках гибридными методами. В 2014 году Украину постигла фактически та же участь, что и других "соседок" Москвы в разное время – Россия начала на Донбассе прокси-войну и оккупировала Крым. Через восемь лет войны Путин, не видя никакой радикальной реакции со стороны Запада, отдал приказ о полномасштабном вторжении.

Спустя еще несколько лет в Кремле поняли – в НАТО хоть и считают их "врагом номер один", но идти на прямую конфронтацию не станут, боясь ядерной эскалации. Та самая архитектура безопасности, о которой говорят на каждом саммите Альянса, дала трещины и Россия их хорошо видит. В какой-то момент разведки европейских стран, военные и политические эксперты сошлись в одном мнении – конфликт между Россией и членами НАТО рано или поздно произойдет. И начнется он, скорее всего, со стран Балтии, ведь они тоже когда-то были частью СССР и своей открытой неприязнью явно раздражают Москву.

Глобальная подготовка РФ

В июне 2025 года в Лондоне Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет готова к войне против Альянса уже через пять лет. В его программной речи было много так называемых непопулярных заявлений – про Москву, которая наращивает потенциал, и НАТО, чья военная машина оказалась не такой производительной.

"За три месяца Россия производит столько боеприпасов, сколько все страны НАТО вместе – за год. Мы ожидаем, что российский ВПК за этот год выпустит 1500 танков, 3 тысячи бронированных машин и 200 ракет "Искандер". А уже через пять лет Россия может быть готова пойти войной против НАТО", – заявил Марк Рютте.

О том, как так вышло, что Россия, находящаяся под давлением беспрецедентных санкций, поражает мир своей производительностью, можно дискутировать долго. Причин довольно много и главная из них – огромный запас прочности РФ. Санкции не смогли стать тем самым "прорывным кулаком", Россия довольно быстро перестроила свою экономику, замкнув ее вокруг военно-промышленного комплекса. Да и сами меры едва ли можно назвать исчерпывающими – тот же теневой российский нефтяной флот продолжает работать.

После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТОМарк Рютте (фото: Getty Images)

Кроме того, Кремль нашел себе союзников. Одним из них стал Иран – рекордсмен в вопросе жизни под санкциями, Северная Корея и Китай. Последний партнер самый важный и самый мощный. Пока в НАТО решали, сколько единиц ПВО передать Украине, Россия закупала баллистику у КНДР, а дроны – у Китая. Союзники Москвы решительнее, потому что действуют в тени, пока внутри того же Евросоюза и Североатлантического Альянса пытаются справиться с бюрократией и Виктором Орбаном.

Поэтому, хоть экономика НАТО и больше российской в 25 раз, РФ сегодня производит в четыре раза больше оружия, чем все страны Альянса. И об этом так же заявил Марк Рютте в своей лондонской речи.

"Вы спрашиваете меня, будет ли Россия накапливать запасы, когда мы добьемся устойчивого перемирия в Украине, увеличивая свою опасность? Да, это – факт. Даже в войну против Украины им удается немного увеличивать запасы оружия. А любая война начинается со скопления боеприпасов на складе", – отметил Рютте.

О том, что Россия готовится к более глобальной войне против Запада, на самом деле, говорят не с июня 2025. Генсек НАТО, скорее, акцентировал на этом внимание, объясняя, почему Альянсу нужно перестраиваться и наращивать военное производство. Между тем разведки разных стран, включая украинскую, уже не один год предупреждают партнеров, что война неизбежна.

"По мнению российских чиновников, нынешняя система международной и европейской безопасности деградирует до 2030 года и в период между 2030 и 2035 годами в Европе возникнет серия военных конфликтов, в частности, на направлениях Польши, стран Балтии, Скандинавии и Арктики. Только на направлении Европы российские военные насчитывают более 10 возможных вооруженных конфликтов и региональных войн", – отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины в комментарии РБК-Украина.

Поэтому, по информации ГУР, российское военно-политическое руководство уже планирует, сколько им понадобится средств, которые необходимо будет иметь по целевым направлениям в Европе.

Россия уже сейчас смотрит на перспективу. В 2024 году Кремль начал военную реформу, суть которой заключается в том, чтобы до 2029 года создать мощную группировку войск на западном стратегическом направлении. Речь идет о формировании двух военных округов – Ленинградского и Московского, в составе которых создаются новые армейские корпусы и дивизии. В этом же ключе Москва делает упор на производство высокоточного оружия и БПЛА. И тратит на это очень много денег.

"Приоритетное финансирование военной сферы в текущем размере 130-140 млрд долларов США на год заложено в государственном бюджете как минимум на период 2027-28 годов. На самом деле военные расходы РФ больше, поскольку Кремль скрывает настоящий уровень расходов", – добавили в ГУР.

После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТОРоссийские военные (фото: Facebook)

При этом, потенциальный мобилизационный ресурс в планах РФ – до 5 млн человек. Это количество позволяет россиянам планировать масштабные военные конфликты против западных стран.

Очевидно, что в нынешних условиях Россия не готова к большой войне с НАТО, ведь на боевые действия в Украине уходят колоссальные ресурсы. Но гибридные операции, небольшие столкновения и провокации – это то, на что Москва вполне способна при нынешнем запасе сил.

Балтийский сценарий

Россия всегда рассматривала Североатлантический Альянс как угрозу. Даже несмотря на то, что в НАТО никогда не заявляли о каких-либо поползновениях в сторону РФ. Но поскольку Путин вооружается, чтобы воевать за свои же имперские амбиции, для него очевидно, что любое военное формирование преследует те же цели. А Россия, по его мнению, всегда была "лакомым куском" для западных государств. Поэтому в нынешнем противостоянии первая цель, которую он преследует – это развал НАТО.

"Я уверен, что этот план достаточно простой, он предусматривает вначале расшатывание НАТО. А потом уже военный захват. Потому что, естественно, воевать целиком с Альянсом в их планы не входит. Идеальный вариант – если бы американцы сами вышли из НАТО, но даже при Трампе на это рассчитывать не приходится. Соответственно, остаются расшатывания коллективной безопасности Альянса", – отмечает оппозиционный российский политолог Иван Преображенский в комментарии РБК-Украина.

Само расшатывание со стороны РФ уже происходит, а страны Балтии, как члены НАТО, сегодня являются так называемым теневым очагом войны между Россией и Альянсом. К примеру, газета The Wall Street Journal со ссылкой на многочисленных западных чиновников отмечает, что с начала большой войны в Украине российские военные увеличили количество провокаций в балтийском регионе. Военные корабли РФ открывают предупредительный огонь по кораблям НАТО в Балтийском море, истребители сбрасывают топливо и обстреливают самолеты-разведчики Альянса.

Кроме военных провокаций россияне осуществляют различные кибератаки. По словам руководителя Киберцентра в Таллине Марта Ноорма, Эстония находится фактически в состоянии кибервойны с Россией – атаки фиксируются еженедельно, они эволюционировали от хакерства до профессиональной разведки. Такая активность заставила эстонцев уже сегодня просчитывать потенциальные риски войны с Россией.

После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТОЭстонский военный (фото: Getty Images)

"РФ продолжает реформировать свои вооруженные силы, прежде всего, учитывая необходимость крупномасштабной войны. Этому есть несколько причин: от воссоздания военного имиджа России до временного смягчения социально-экономической напряженности, которую путинский режим своей военной экономикой направил на путь разрушения. Это создает предпосылки для нерационального использования этого потенциала. Поэтому мы сохраняем бдительность и следим за каждым шагом России", – отметил глава эстонской разведки Антс Кивисельг в комментарии РБК-Украина.

Россия может выдумать сотни поводов для вторжения. В Эстонии есть город Нарва – он находится на востоке страны, от России его отделяет небольшая одноименная река. Нарва – на 90% русскоязычный город со всей сопутствующей этому атрибутикой – российским ТВ, школами, "культурными центрами" и так далее.

Уже сегодня в нарративах кремлевской пропаганды Нарва звучит как город, где россиян активно угнетают эстонцы. Возможные дальнейшие шаги РФ просчитать не сложно, тем более сценарий хорошо известен и уже не раз отрабатывался Кремлем. Поэтому сегодня Эстония построила в Нарве линию обороны, укрепила пограничные переходы и разместила там свои военные силы на постоянной основе.

Еще один повод начать войну против стран Балтии – пассажирский поезд "Москва-Калининград", который регулярно курсирует между российской столицей и полуэксклавом РФ между Литвой и Польшей. Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэляс Ландсбергис предупредил, что россияне могут использовать поезд как предлог для вторжения с целью "спасения мирных россиян".

"Один из возможных сценариев – Россия может инсценировать поломку поезда, перевозящего россиян, и заявить, что их нужно спасать. Затем могут быть отправлены укрепленные группы безопасности с военными, и это может перерасти в стремительную эскалацию" – сказал он в комментарии The Sun.

Кроме этого, россияне могут устроить провокацию на Сувалкском коридоре – территории на границе Литвы и Польши, через которую проходит кратчайший путь от Беларуси до Калининградской области – всего 65 км. И в самой области Кремль, безусловно, держит свой военный контингент – на всякий случай. А еще там живут преимущественно россияне, которых также периодически "угнетают".

"На мой взгляд, самый простой вариант, который явно обсуждался, – это нарушить запрет на авиасообщения с Калининградской областью по причине того, что россияне там в изоляции, и пустить туда гражданский самолет. И что с этим делать? Проконтролировать, перевозят ли они военные грузы – невозможно, остановить, приземлить – невозможно. А кто знает, кто будет в этом самолете?" – отметил Преображенский.

Кстати, россияне уже устраивали провокации, используя Сувалкский коридор. Еще в 2021 году власти Беларуси при содействии России начали направлять в Польшу и страны Балтии десятки тысяч мигрантов через коридор — в основном из Ближнего Востока и Африки, что западные страны расценили как гибридную атаку с целью дестабилизировать ЕС.

После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТОЛитовские военные (фото: Getty Images)

Так или иначе, сценариев для вторжения, как и поводов – неисчерпаемое количество, особенно когда речь идет о чьих-то фантазиях. Россияне, презрительно называющие Балтию "прибалтикой", уже давно заявляют о своих интересах в отношении этих стран. Надо признать, что едва ли балтийские государства смогут бороться с россиянами в одиночку, если Москва решится на открытый военный конфликт. Но и пассивность НАТО в гибридных столкновениях может показать слабость и безынициативность Альянса, а для Кремля слабость – это сигнал к действию.

Пятая статья

"России необходимо понимать, что страны Балтии входят в НАТО, как, например, Великобритания или Франция. Статья V имеет силу, поэтому нападение на страну НАТО означало бы эскалацию со всем Альянсом", – говорит глава эстонской разведки в комментарии РБК-Украина.

Генсек НАТО Рютте в своей лондонской речи несколько раз подчеркнул необходимость переформатирования и значительного усиления оборонной способности Альянса. В то же время, на Саммите в Гааге страны-члены пришли к тому, что на "оборонку" нужно тратить не менее 5% своего ВВП.

Параллельно с этим в НАТО уже просчитывают, как будут реагировать в случае нападения России на Балтию. Сценарий возможной атаки и ответ Альянса смоделировал Американский Центр военных действий нового поколения. Согласно сценарию, российская армия начинает наступление на Латвию и атакует Литву, используя плацдармы в Калининградской области и Беларуси.

Войска НАТО, находящиеся в Балтийском море, отступают до прибытия новых сил, а подкрепление ждут около 10 дней. А Балтия пока отбивается своими силами и при помощи 800 солдат Бундесвера, которые сегодня дислоцируются в Литве.

Согласно сценарию, Россия может оккупировать Латвию за три дня и наступать на Литву, но батальоны НАТО, которые к тому времени придут на помощь, обойдут российскую армию с флангов и разобьют ее. Тем не менее, Литва станет "опустошенной и частично оккупированной" – при наихудшем развитии событий.

Эксперты довольно скептично относятся к сценариям полномасштабного вторжения РФ и больше выступают за гибридные варианты, описанные выше. И эти варианты опаснее, потому что на них у НАТО нет ответа – ведь речь не идет о конкретном объявлении войны.

"В комбинации это может создать ситуацию, когда на столь ограниченную агрессию не будет адекватного ответа силой. А это, в свою очередь, может запустить цепную реакцию – деградацию НАТО и дезинтеграцию Европы – до такой степени, что Россия фактически сможет просто зайти на территории стран, ранее являвшихся членами НАТО и ЕС", – говорит военный аналитик Европейского совета международных отношений Рафаэль Лосс в комментарии РБК-Украина.

После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТОПутин на фоне своей армии (фото: Getty Images)

Члены Альянса неоднократно заявляли, что не пойдут на открытый конфликт с Россией, а их реакция может быть только ответом на действия Кремля. При этом сама Россия, несмотря на успехи в военной промышленности, все же критически ослаблена. Но НАТО – это, в первую очередь, оборонный союз, поэтому даже в сегодняшнем контексте члены Альянса не попытаются ослабить влияние РФ на континенте, к примеру, в Грузии или Молдове.

Обороняться и отвечать – базовый принцип, который описал экс-президент США Джо Байден в своей статье для New York Times. И даже несмотря на некоторые расхождения в позициях внутри Альянса, внешне его геополитический курс остается прежним – не воевать с Россией в открытую.

Пока в НАТО уверены, что открытого конфликта с Россией у стран-членов не будет, пока РФ "занята" Украиной. Но история показывает – то, что вчера казалось невозможным, сегодня вполне может произойти.

"Нельзя говорить, что европейцы надеются, чтобы война в Украине никогда не заканчивалась. С точки зрения Европы лучше развенчать в России саму идею о нападении на соседей, заставив ее проиграть. То есть, чтобы Украина восстановила суверенитет и территориальную целостность, Россия потерпела поражение – и российское общество пришло в себя от своего имперского похмелья. Но добиться этого очень сложно", – добавил Лосс.

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