Країни Балтії планують масову евакуацію на випадок нападу Росії, - Reuters

Естонія, Латвія та Литва розробляють плани дій на випадок надзвичайної ситуації - у разі російського нападу або ескалації на кордонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Підготовка до можливої агресії Росії

Три балтійські країни, занепокоєні зростанням військових витрат Росії з 2022 року, готуються до можливого переміщення сотень тисяч людей, які можуть тікати від потенційної агресії.

Балтійські держави вже неодноразово попереджали союзників по НАТО про ризики - від російських кібератак і дезінформаційних кампаній до нещодавніх порушень повітряного простору винищувачами та безпілотниками.

Попри заяви Москви, що вона не має планів нападати на Альянс, країни Балтії суттєво збільшили оборонні бюджети після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Які сценарії

За словами керівника пожежної служби Литви, який бере участь у плануванні цивільного захисту, загрози можуть бути різними.

"Можливо, ми побачимо могутню армію вздовж кордонів Балтії з очевидною метою захопити всі три країни за три дні-тиждень", - припустив він.

Інші сценарії, що обговорюються в місцевих ЗМІ та за їх межами - це саботаж комунікацій або транспортних сполучень, масовий наплив мігрантів, громадянські заворушення серед російськомовних меншин або фейкові новини, що спричиняють масові втечі.

Евакуаційні плани та готовність міст

Під час навчань у Вільнюсі цього тижня відпрацьовували евакуацію ста людей, але, як повідомляє Reuters, у реальних планах ідеться про сотні тисяч евакуйованих. Половина мешканців, що живуть у межах 40 км від російського чи білоруського кордону - приблизно 400 тисяч осіб - перебувають у зоні особливої уваги.

У литовському місті Каунасі планують розмістити до 300 тисяч осіб у школах, університетах, церквах та спортивних аренах. У Вільнюсі вже визначено пункти збору, маршрути евакуації, склади з необхідними запасами та транспортні засоби.

Водночас пріоритет у разі надзвичайної ситуації надаватимуть військовій техніці, що прямує до Балтії через Сувалкський коридор - єдиний сухопутний зв’язок з Польщею. Естонія планує переселити близько 10% населення (з 1,4 млн), Латвія - до третини громадян.

"Це сигнал для нашого суспільства, що ми готові та діємо на випередження", - цитує видання слова міністра національної безпеки Литви.