RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кравчук про обмін полоненими: по цьому питанню немає просування

Автор: РБК-Україна

У питанні обміну полоненими на Донбасі немає просування. Таку заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на зустрічі з послами "Великої сімки", Швеції та Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

Зазначається, що питання щодо обміну полоненим перебуває на особистому контролі українського президента.

"Зі свого боку глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що немає просування і в питанні звільнення утримуваних осіб, яке знаходиться на особистому контролі президента України Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що українська сторона просить повернути майже 100 осіб в рамках обміну полоненими на Донбасі. При цьому він підкреслив, що Україна вже майже рік щомісяця подає в ОБСЄ списки на обмін.

Крім того, так званий "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова заявила, що Україна в квітні передала список на обмін полоненими, в якому вказані 85 осіб.

До цього український омбудсмен Людмила Денисова говорила, що Україна підготувала списки на обмін полоненими і передала їх в Москву, Луганськ і Донецьк. Однак, прогнози щодо обміну поки не оптимістичні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України обмін полоненимиКравчук