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Арестович про терміни обміну полоненими: поки не бачу перспектив

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Київ, Четвер 13 травня 2021 12:36
Арестович про терміни обміну полоненими: поки не бачу перспектив Фото: радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович (facebook com mtrxua)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні можливість проведення чергового обміну полоненими на Донбасі перебуває під питанням. Все тому, що російська сторона прив'язує звільнення полонених до політичних поступок.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Чекати на обмін поки я не бачу перспектив, тому що поки Російська Федерація проводить ту ж політику, як і завжди. Вона прив'язує обмін полоненими до політичних поступок. Але ми працюємо над цим", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що українська сторона просить повернути майже 100 осіб в рамках обміну полоненими на Донбасі. При цьому він підкреслив, що Україна вже майже рік щомісяця подає в ОБСЄ списки на обмін.

До цього так званий "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова заявила, що Україна в квітні передала список на обмін полоненими, в якому вказані 85 осіб. За її словами, на сьогодні ці списки уточнюються і перевіряються.

"У ньому - 85 осіб. До слова, це перший офіційний перелік розшукуваних осіб, надісланий українською стороною за останні півтора року. У Донецьку працюють над надісланим списком, перевіряють відповідний запит", - заявила вона.

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