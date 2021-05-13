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Обмін полоненими: Україна просить повернути майже 100 осіб

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Києва, Четвер 13 травня 2021 12:20
Обмін полоненими: Україна просить повернути майже 100 осіб Фото: радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Україна

В рамках ініціатив з обміну полоненими на Донбасі українська сторона просить повернути майже 100 осіб. Це ті люди, місцезнаходження яких встановлено, і вони підтверджені.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, українська сторона передала списки на обмін ще в червні 2020 року відразу після домовленостей політичних радників. І згідно з процедурою щомісяця подає їх до ОБСЄ.

"Ми просимо повернути понад 90 осіб...Це перший обмін, який ми плануємо - під 100 осіб. І це насамперед військовослужбовці, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань", - зазначив Арестович.

Він також додав, що різними підрахунками противник утримує до 260 громадян України. Але в цьому переліку багато таких, чиє конкретне місцезнаходження не встановлено, оскільки вони можуть знаходиться в окупованому Криму або на території Росії.

Нагадаємо, раніше так званий "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова заявила, що Україна в квітні передала список на обмін полоненими, в якому вказані 85 осіб.

До цього український омбудсмен Людмила Денісова говорила, що Україна підготувала списки на обмін полоненими і передала їх в Москву, Луганськ і Донецьк. Однак, прогнози щодо обміну поки не оптимістичні.

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