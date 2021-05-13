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Кравчук об обмене пленными: по этому вопросу нет продвижения

Автор: РБК-Украина

В вопросе обмена пленными на Донбассе нет продвижения. Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на встрече с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что вопрос по обмену пленным находится на личном контроле украинского президента.

"Со своей стороны глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что нет продвижения и в вопросе освобождения удерживаемых лиц, которое находится на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что украинская сторона просит вернуть почти 100 человек в рамках обмена пленными на Донбассе. При этом он подчеркнул, что Украина уже почти год ежемесячно подает в ОБСЕ списки на обмен.

Кроме того, так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что Украина в апреле передала список на обмен пленными, в котором указаны 85 человек.

До этого украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что Украина подготовила списки на обмен пленными и передала их в Москву, Луганск и Донецк. Однако, прогнозы по обмену пока не оптимистические.

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Новости Украины обмен пленнымиКравчук