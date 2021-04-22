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Омбудсмен України оцінила перспективи обміну полоненими

Новость на русском → Києва, Четвер 22 квітня 2021 09:47
Омбудсмен України оцінила перспективи обміну полоненими Фото: український омбудсмен Тетяна Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Україна підготувала списки на обмін полоненими і передала їх в Москву, Луганськ і Донецьк. Однак, прогнози щодо обміну поки не оптимістичні.

Про це заявила в інтерв'ю РБК-Україна український омбудсмен Тетяна Денісова.

Денісова зазначила, що проводить переговори і щодо осіб, які були засуджені до окупації, до 2014 року, і хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території.

За її словами, за два роки (2018-2019), коли ще могли домовлятися поза Мінським процесом, забрали таких 386 осіб, з яких 265 вже звільнені, відбувши свої терміни покарання, вони вже вдома.

"Ще залишилося 450 таких осіб, з них 71 - засуджені довічно. Ми просимо, нам кажуть "ми подумаємо", ось на цьому тижні вони хочуть нам дати якусь відповідь з цього питання. Передати хоча б не людей, а кримінальні справи", - повідомила Денісова.

Вона повідомила, що на території ОРДЛО знаходяться 220 кримінальних справ, щодо 235 громадян України, які були засуджені до 2014 року.

На питання про те, чи є перспективи обміну, він відповіла: "на жаль, нічого оптимістичного сказати поки не можу".

Нагадаємо, президент Украни Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими не відбувається через те, що Росія і сепаратисти не передали списки ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики утримують до 300 осіб. Україна щомісяця пропонує обмін ув'язненими.

РБК-Україна писало, що переговори щодо обміну полоненими з Росією зараз заморожені. І Україна не може вплинути на просування процесу.

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