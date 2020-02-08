ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кравчук назвав загрози закону про землі

Новини » АПК     08.02.2020 - 13:29
Кравчук назвав загрози закону про землі
Фото: Леонід Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перший президент України виступив проти мораторію на продаж землі

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук виступив проти скасування мораторію на продаж землі. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

"З землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українські", - заявив політик.

Крім того, Кравчук додав, що земля - це безпека України.

"Землю можна захопити двома шляхами: силою або купити. І ви будете наймитом на чужій землі. Я знаю, що Україна повинна зробити прорив. Я знаю, що українська влада повинна зробити все, щоб цей прорив стався... Я хочу, щоб влада це вдалося. Але я не буду мовчати, коли влада буде робити дурниці", - додав Кравчук.

За його словами, вільного ринку землі немає ні в одній країні.

Як повідомляло РБК-Україна, законопроект про ринок землі Верховна рада України зможе прийняти не раніше 16-17 квітня.

Нагадаємо, ВР за станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок.

Хочемо, щоб в Україні був мільйон фермерів, - Арахамія Представник Зеленського назвав мету земельної реформи
Новини України Рынок землиКравчук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся