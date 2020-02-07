Рада розглянула трохи більше 200 правок до земреформи за два дні

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всього в документі 4018 правок

Верховна рада України станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула трохи більше 200 правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в документі 4018 правок. Нардепи ж за два дні пройшли 216 правок. Відзначимо, правки парламентарії розглядали менше години.

Нагадаємо, парламент вчора, 6 лютого, увійшов у розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР, у зв'язку з чим засідання вів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.

Відзначимо, під час ранкового засідання фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з питанням про можливість проголосувати законопроект "Про обіг землі" в другому читанні за два дні. Разумков зазначив, що це буде залежати від кількості правок, на яких будуть наполягати нардепи.

Так, народні депутати в четвер працювали до 19:30. Спочатку пропонувалося продовжити засідання до 20:00. А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попереджав про можливість проведення нічного засідання парламенту.