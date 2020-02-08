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Кравчук назвал угрозы закона о земли

Новости » АПК     08.02.2020 - 13:29
Кравчук назвал угрозы закона о земли
Фото: Леонид Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первый президент Украины выступил против моратория на продажу земли

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук выступил против отмены моратория на продажу земли. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканала "Украина", передает РБК-Украина.

"С землей шутить нельзя. Это коренной вопрос, это душа украинского народа. Она дает нам силу, дала корни украинские", - заявил политик.

Кроме того, Кравчук добавил, что земля - это безопасность Украины.

"Землю можно захватить двумя путями: силой или купить. И вы будете батраком на чужой земле. Я знаю, что Украина должна сделать прорыв. Я знаю, что украинская власть должна сделать все, чтобы этот прорыв произошел... Я хочу, чтобы власти это удалось. Но я не буду молчать, когда власть будет делать глупости", - добавил Кравчук.

По его словам, свободного рынка земли нет ни в одной стране.

Как писало РБК-Украина, законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля.

Напомним, ВР по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.

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Новости Украины Рынок землиКравчук
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