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В РФ заявляют о массированной атаке дронов, под ударом "ядерный объект" и не только

Среда 29 января 2025 01:25
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В РФ заявляют о массированной атаке дронов, под ударом "ядерный объект" и не только Фото: несколько регионов России находятся под массированной атакой БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация находится под масштабной атакой ударных беспилотников. Под ударом оказались инфраструктура в Смоленской и Тверской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Смоленской области Василия Анохина и Telegram-канал Пул69.

Так, в Смоленской области беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру, один дрон сбит.

В разных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. Сейчас средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение.

"По предварительной информации один из беспилотников сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики", - отметил Анохин.

Тверская область

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отражении атаки 14 БпЛА над Торопецким округом региона. Данные о пострадавших и повреждениях отсутствуют.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о перехвате и уничтожении силами ПВО Минобороны РФ 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 3 реактивных.

"Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий", - сообщил он.

Закрытие аэропортов

В аэропорту Казани из-за угрозы атаки беспилотников вводился план "Ковер". Задерживались рейсы самолетов на вылет и на прилет. В данный момент ограничения отменены.

Позже в "Росавиации" рассказали, что в санкт-петербургском аэропорту Пулково также были введены ограничения для рейсов из-за угрозы атаки дронов. В этой воздушной гавани задержали самолеты на вылет и на прилет.

Массированные атаки дронов на Россию

В ночь на 29 января Россию снова масштабно атакуют ударные беспилотники.

В городе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы. На территории НПЗ "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез" вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 24 января украинские спецназовцы атаковали дронами Рязанский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Рязань".

Через два дня ударные БпЛА вызвали новый пожар на НПЗ в Рязани. Предприятие приостановило работу из-за серьезных повреждений.

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