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В оккупированном Крыму раздаются взрывы, полуостров массированно атакуют БпЛА

Вторник 25 февраля 2025 23:40
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В оккупированном Крыму раздаются взрывы, полуостров массированно атакуют БпЛА Фото: Крым под масштабной атакой ударных беспилотников (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Временно оккупированный Крым находится под массированной атакой ударных беспилотников. В разных частях полуострова слышны взрывы, работает ПВО захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

По информации подписчиков, БпЛА пролетают над Джанкоем, предположительно, в сторону поселка Красногвардейское, а с аэродрома Бельбек взлетают самолеты.

В Керчи слышны глухие взрывы, ориентировочно в районе села Бондаренково. В городе работает российская ПВО.

Также захватчики перекрыли движение по Керченскому (Крымскому) мосту.

"Губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки являются работой противовоздушной обороны.

"Это перехват и уничтожение дежурными средствами ПВО 4 беспилотников над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 километра на существенном расстоянии от берега. Продолжается контроль обстановки. Учитывая то, что БПЛА сбит над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", - написал он.

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По информации очевидцев, также продолжаются пуски ракет и взрывы в районе Сак. Также слышна отдаленная стрельба.

Объявлена тревога из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭКов) в районе мыса Тарханкут. Захватчики сообщают, что ВСУ запускают FPV-дроны с БЭКов.

Российские военные сообщают о массовых запусках дронов в направлении Крыма из района Одессы.

Атаки дронов в Крыму

Захваченный в 2014 году россиянами Крым регулярно атакуют дроны-камикадзе. Под удар попадают военные объекты, командные пункты, расчеты ПВО оккупантов.

На днях партизанское движение АТЕШ сообщило, что с 24 по 26 февраля ожидаются массированные удары БпЛА по военным объектам на полуострове. Военные российских подразделений ПВО стараются избежать дежурств на позициях, чтобы не стать жертвами атак.

В начале января партизаны сообщили, что захватчики перебросили на полуостров новые средства ПВО с других участков фронта.

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