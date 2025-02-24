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Взрывы в Рязани: россияне жалуются на атаку дронов по НПЗ и говорят о пожаре

Понедельник 24 февраля 2025 05:04
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Взрывы в Рязани: россияне жалуются на атаку дронов по НПЗ и говорят о пожаре Фото: по словам россиян, они слышали несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 24 февраля россияне жаловались на взрывы в Рязани (РФ). Местные жители утверждают, что неизвестные дроны атакуют НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, канал Baza писал примерно в 2:58, что местные жители слышали несколько взрывов, в городе якобы работало ПВО. По предварительной данным, цель неизвестных дронов заключалась в атаке по нефтеперерабатывающему заводу.

Как утверждают россияне, после нескольких громких звуков взрывов, в районе предприятия появился дым. Другие каналы пишут, что начался пожар на НПЗ. В соцсетях публиковали ряд кадров, при этом отмечали, что подтвердить их подлинность пока невозможно.

На данный момент никакой официальной информации с подтверждением или же опровержением не было.

Атаки по НПЗ России

Напомним, в ночь на 5 февраля подразделения СБУ во взаимодействии с Силами обороны успешно поразили ООО "Альанефть" в Краснодарском крае РФ. После успешного попадания на объекте возник пожар.

Также мы писали, что в ночь на 11, февраля Силы беспилотных систем, ГУР и Силы специальных операций атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществлял комплексную переработку нефти.

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Российская Федерация НПЗ Пожар
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