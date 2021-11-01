"Червона" зона охопила 15 регіонів, а у Харкові відбулися вибори мера: новини за вихідні

Кількість областей України у "червоній" зоні карантину зросла до 15, з'явилися дані екзит-полу щодо виборів у Харкові, Україна перейшла на зимовий час. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 30-31 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна.

Тепер офіційно. "Червона" зона охопила 15 регіонів. список областей та обмежень

Опівночі 30 жовтня кількість областей України у "червоній" зоні карантину зросла до 15. З цього дня локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

РБК-Україна розповідає, які області вже в "червоній" зоні та які обмеження там діють.

Вибори мера Харкова завершилися в один тур: дані екзит-полу

На виборах міського голови Харкова перемагає секретар міськради Ігор Терехов. За попередніми даними, за нього проголосували 53,8% виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані екзит-полу компанії New Image Marketing Group, в ході якого було опитано 7490 осіб.

На другому місці колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін, за якого віддали свої голоси 24,5% виборців. Він балотувався як самовисуванець. Таким чином, другий тур на виборах, швидше за все, не буде потрібний і Терехов стане мером Харкова.

Туреччина не хоче, щоб Україна використовувала назву "турецький Байрактар"

Україна повинна припинити називати куплені ударні безпілотники Bayraktar. Адже зараз вони належать вже їй.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Можливо, він був виготовлений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав Чавушоглу після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20.

Україна перейшла на зимовий час

Україна перейшла на зимовий час. Це може статися останній раз.

Ще з 1981 року Україна двічі на рік змінює час. В кінці березня переходить на літній, а в кінці жовтня - на зимовий. Але на цей раз зимовий час може стати незмінним. Руслан Стефанчук, ставши новим головою Верховної Ради, згадав про свою ідею скасувати переведення годинників і залишитися жити по зимовому.

Вибори в Грузії: лідирують кандидати від правлячої партії, опозиція не визнає результати

Центральна виборча комісія Грузії підрахувала результати місцевих виборів. Перемогу у 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати правлячої партії "Грузинська мрія". У Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів. Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНД) Ніканор Мелія набрав у столиці Грузії 44,5% голосів.

При цьому кандидат в мери міста Руставі, один з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Давид Кіркітадзе заявляє, що його партія не визнає підсумки другого туру місцевих виборів, які були сфальсифіковані владою.

Стало відомо, коли Ломаченко проведе наступний поєдинок

Стало відомо, коли український боксер Василь Ломаченко проведе свій наступний поєдинок. Бій між Василем Ломаченком і Річардом Коммі пройде 11 грудня в Нью-Йорку.

Даний поєдинок буде для українського боксера другим після поразки від Теофімо Лопеса. Раніше Ломаченко здобув перемогу над Масайоші Накатані.

Синоптики розповіли, чи чекати денних морозів і снігу в листопаді: прогноз на місяць

Погода в Україні в листопаді буде нестійкою, з коливаннями температури і опадами. У другій половині місяця ймовірне похолодання і навіть сніг, а до кінця місяця можливі денні морози.

Що буде з погодою в останній місяць осені - читайте в матеріалі Styler.