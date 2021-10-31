Туреччина не хоче, щоб Україна використовувала назву "турецький Байрактар"
Україна повинна припинити називати куплені ударні безпілотники Bayraktar. Адже зараз вони належать вже їй.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на abcgazetesi.
"Можливо, він був виготовлений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав Чавушоглу після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20.
Він пояснив заборону на використання назви тим, що в Україні цю зброю не можна називати турецькою тільки через факт покупки.
"Якщо держава купує його у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, він був зроблений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати", - заявив він.
За його словами, під час боротьби з тероризмом в країнах Туреччина стикається з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії.
"Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав Чавушоглу.