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Туреччина не хоче, щоб Україна використовувала назву "турецький Байрактар"

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Анкара, Неділя 31 жовтня 2021 13:43
Туреччина не хоче, щоб Україна використовувала назву "турецький Байрактар" Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна повинна припинити називати куплені ударні безпілотники Bayraktar. Адже зараз вони належать вже їй.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на abcgazetesi.

"Можливо, він був виготовлений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав Чавушоглу після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20.

Він пояснив заборону на використання назви тим, що в Україні цю зброю не можна називати турецькою тільки через факт покупки.

"Якщо держава купує його у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, він був зроблений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати", - заявив він.

За його словами, під час боротьби з тероризмом в країнах Туреччина стикається з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії.

"Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав Чавушоглу.

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