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Стало відомо, коли Ломаченко проведе наступний поєдинок

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Київ, Неділя 31 жовтня 2021 14:29
Стало відомо, коли Ломаченко проведе наступний поєдинок Фото: український боксер Василь Ломаченко (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Стало відомо, коли український боксер Василь Ломаченко проведе свій наступний поєдинок. Він відбудеться в грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на промоутерську компанію TopRank.

Бій між Василем Ломаченком і Річардом Коммі пройде 11 грудня в Нью-Йорку.

Даний поєдинок буде для українського боксера другим після поразки від Теофімо Лопеса. Раніше Ломаченко здобув перемогу над Масайоші Накатані.

Після бою з Коммі у Ломаченка з'явиться можливість на реванш проти Лопеса, якому в листопаді доведеться захищати свої пояси в сутичці з Джорджом Камбососом.

Що відомо про Коммі

34-річний коммі провів у професійному боксі 33 поєдинки, завоював 30 перемог і тричі програв. У тому числі і Теофімо Лопесу.

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Василь Ломаченко
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