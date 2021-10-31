Стало відомо, коли Ломаченко проведе наступний поєдинок

Стало відомо, коли український боксер Василь Ломаченко проведе свій наступний поєдинок. Він відбудеться в грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на промоутерську компанію TopRank .

Бій між Василем Ломаченком і Річардом Коммі пройде 11 грудня в Нью-Йорку.

Даний поєдинок буде для українського боксера другим після поразки від Теофімо Лопеса. Раніше Ломаченко здобув перемогу над Масайоші Накатані.

Після бою з Коммі у Ломаченка з'явиться можливість на реванш проти Лопеса, якому в листопаді доведеться захищати свої пояси в сутичці з Джорджом Камбососом.

Що відомо про Коммі

34-річний коммі провів у професійному боксі 33 поєдинки, завоював 30 перемог і тричі програв. У тому числі і Теофімо Лопесу.