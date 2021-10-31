Стало відомо, коли Ломаченко проведе наступний поєдинок
Фото: український боксер Василь Ломаченко (twitter.com)
Стало відомо, коли український боксер Василь Ломаченко проведе свій наступний поєдинок. Він відбудеться в грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на промоутерську компанію TopRank.
Бій між Василем Ломаченком і Річардом Коммі пройде 11 грудня в Нью-Йорку.
Даний поєдинок буде для українського боксера другим після поразки від Теофімо Лопеса. Раніше Ломаченко здобув перемогу над Масайоші Накатані.
Після бою з Коммі у Ломаченка з'явиться можливість на реванш проти Лопеса, якому в листопаді доведеться захищати свої пояси в сутичці з Джорджом Камбососом.
Що відомо про Коммі
34-річний коммі провів у професійному боксі 33 поєдинки, завоював 30 перемог і тричі програв. У тому числі і Теофімо Лопесу.