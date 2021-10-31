Україна перейшла на зимовий час. Це може статися останній раз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Ще з 1981 року Україна двічі на рік змінює час. В кінці березня переходить на літній, а в кінці жовтня - на зимовий. Але на цей раз зимовий час може стати незмінним.

Руслан Стефанчук, ставши новим головою Верховної Ради, згадав про свою ідею скасувати переведення годинників і залишитися жити по зимовому. Минулого року він подавав такий законопроект і він був прийнятий у першому читанні.

Це сталося на початку березня, за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам законопроект повернули на доопрацювання і повторне друге читання.

Судячи з настрою спікера, Рада до нього скоро повернеться.

"Я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія знову повинна бути піднята", - сказав Стефанчук на брифінгу кілька днів тому.

Традицію переводити годинник в Європі ввели після Першої світової війни. Метою була економія електроенергії.

Проблема пікових навантажень на електромережі в сучасному світі виникає через велику кількість побутових приладів. Тому в Польщі, наприклад, пробують починати робочий день в різний час. Тобто заводи "прокидаються" о 7-й, школярі - о 9-й, магазини - не раніше 10-ї.

Переведення годинників створює багато незручностей залізничникам і авіадиспетчерам, які повинні постійно двічі на рік змінювати розклад рейсів.

Але головне, каже Стефанчук - це вплив цієї традиції на біологічні ритми і здоров'я українців. Свого часу про це говорила і колишня глава МОЗ Уляна Супрун, а також різні дослідження.

"Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних захворювань", - писав Стефанчук у пояснювальній записці до свого законопроекту.

ЄС теж з 2019 року скасував обов'язкове для всіх країн переведення часу. Єврокомісія досі погоджує всі питання, пов'язані з потенційними економічними збитками. Але вже в цьому жовтні країни ЄС, які підтримали нове рішення, переведуть годинник в останній раз.

На практику ЄС посилається і Руслан Стефанчук, а ще раніше влада України говорила про намір узгодити цю практику з союзом.

Сьогодні Москва залишається у часовому поясі UTC +3 (тобто у неї година різниці із зимовим часом Києва). У той же час літній час в Україні також відповідає поясу UTC+3, так що пів року Київ живе в один час з Москвою. В один час з Росією живе також Білорусь, анексований Крим і непідконтрольні частини Донбасу.

Отже, законопроект Стефанчука, в якому він пропонував ввести поняття "київського часу", за його словами, в тому числі спрямований на захист територіальної цілісності України.

"Встановлення та закріплення на всій території України без винятку єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити і позицію безпеки України і сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - вважає Руслан Стефанчук.