Вибори мера Харкова завершилися в один тур: дані екзит-полу
На виборах міського голови Харкова перемагає секретар міськради Ігор Терехов. За попередніми даними, за нього проголосували 53,8% виборців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані екзит-полу компанії New Image Marketing Group, в ході якого було опитано 7490 осіб.
На другому місці колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін, за якого віддали свої голоси 24,5% виборців. Він балотувався як самовисуванець.
Таким чином, другий тур на виборах, швидше за все, не буде потрібний і Терехов стане мером Харкова.
Терехов виконує обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса. Він йшов на вибори від політичної партії "Блок Кернеса - успішний Харків!". Йому 54 роки.
У 1990 році Терехов закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво". У 1990-х роках працював на підприємствах, пов'язаних з виготовленням кондиціонерів.
Свій шлях у мерії розпочав у 1999 році. У 2006 році балотувався до Верховної Ради за списком Блоку "Наша Україна", проте до парламенту не пройшов.
У березні 2007 року він став заступником голови Харківської облдержадміністрації. Тоді регіоном керував Арсен Аваков. Коли Авакова змінив Добкін, Терехов повернувся до міськради. З квітня 2010 року він обіймав посаду заступника міського голови, а з вересня 2015 року став першим заступником мера.
Всього на посаду мера Харкова претендували десять кандидатів. Детальніше про кожного з них - в матеріалі РБК-Україна.
До списку виборців було включено 1 млн 17 тис. 584 особи. Офіційні результати голосування мають оголосити до 12 листопада 2021 року.
Соціологічне опитування на виході з виборчих дільниць (екзит-пол) проводилося під час позачергових виборів Харківського міського голови 31 жовтня 2021 року. Дослідження проводилося силами соціологічних центрів "Нью Імідж Маркетинг Груп" і "Хьюман Ресерч", які входять до складу Харківської соціологічної мережі, на замовлення Харківської обласної організації Комітету виборців України.
Метод опитування - імітація голосування, тобто анонімне заповнення анкет респондентами. Після заповнення респонденти самостійно клали анкету до скриньки, яка імітувала урну для голосування. Разом було опитано 7490 осіб.
Статистичні похибки з ймовірністю 95% не будуть більші за такі значення: для даних близьких до 50% - 1,5, для даних близьких до 25% - 1,3.