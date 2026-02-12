RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Лучше без сделки, чем с плохой: Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина готова бороться с Россией дальше, если возможности подписать хорошую сделку о завершении войны не будет.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Читайте также: Вместо ответов - "Орешник": Зеленский раскритиковал позицию России по переговорам

По данным издания, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского испытывают тревогу, что окно возможности для заключения мирной сделки между Украиной и Россией закрывается. По их мнению, Украине якобы предстоят годы продолжения боевых действий, если этой весной соглашение о завершении войны достигнуто не будет. 

В свою очередь Зеленский, как пишет The Atlantic, в интервью подчеркнул, что скорее вообще откажется от сделки, чем заставит свой народ принять плохую. Также президент заверил, что после четырех лет полномасштабной войны готов продолжать борьбу. 

"Украина не проигрывает", - сказал глава украинского государства, комментируя ситуацию на поле боя. 

Мирные переговоры

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский сделал такое заявление спустя неделю после второго раунда переговоров между украинскими, российскими и американскими чиновниками в Абу-Даби.

На переговорах Украина настаивает на том, чтобы в рамках мирной сделки стороны "остались там, где стоят".

В свою очередь Россия требует, чтобы вся Донецкая область перешла под ее контроль, а украинских воинов полностью вывели из региона.

США же предлагают идею установления на Донбассе свободной экономической зоны. По словам Зеленского, такую идею отвергает как Украина, так и Россия.

Детальнее о том, как прошел второй раунд переговоров в Абу-Даби, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыВойна в Украине