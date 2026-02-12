Краще без угоди, ніж із поганою: Зеленський заявив про готовність продовжувати боротьбу

За даними видання, деякі члени найближчого оточення Зеленського відчувають тривогу, що вікно можливості для укладення мирної угоди між Україною і Росією закривається. На їхню думку, на Україну нібито чекають роки продовження бойових дій, якщо цієї весни угоду про завершення війни досягнуто не буде.

Зі свого боку Зеленський, як пише The Atlantic, в інтерв'ю наголосив, що скоріше взагалі відмовиться від угоди, ніж змусить свій народ прийняти погану. Також президент запевнив, що після чотирьох років повномасштабної війни готовий продовжувати боротьбу.

"Україна не програє", - сказав голова української держави, коментуючи ситуацію на полі бою.