В Краматорске дроны РФ повредили школу, жилые дома и админздания

По данным властей, около 01:25 вражеские беспилотники попали в центральную часть города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела повреждены:

административные здания - в том числе отремонтированное до войны здание Донецкой торгово-промышленной палаты;

учебное заведение - Краматорской ООШ I-III ступеней №15;

объекты коммерческой инфраструктуры - магазины, кафе и сервисные помещения;

жилой сектор - остекление окон и балконов, крыши в четырех многоквартирных домах.

На местах ударов работали коммунальные службы, специалисты гражданской защиты обследовали повреждения и оказывали помощь жителям.

Краматорск

Краматорск регулярно подвергается обстрелам из-за близости к линии фронта. Российские войска атакуют город различными типами вооружений - авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов разрушаются жилые дома и промышленные объекты, есть раненые и погибшие среди мирного населения.