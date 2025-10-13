RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Краматорске дроны РФ повредили школу, жилые дома и админздания

Иллюстративное фото: в Краматорске дроны РФ повредили школу, жилые дома и админздания (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 13 октября российские войска атаковали Краматорск четырьмя дронами-камикадзе типа "Герань-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Краматорска.

По данным властей, около 01:25 вражеские беспилотники попали в центральную часть города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела повреждены:

  • административные здания - в том числе отремонтированное до войны здание Донецкой торгово-промышленной палаты;
  • учебное заведение - Краматорской ООШ I-III ступеней №15;
  • объекты коммерческой инфраструктуры - магазины, кафе и сервисные помещения;
  • жилой сектор - остекление окон и балконов, крыши в четырех многоквартирных домах.

На местах ударов работали коммунальные службы, специалисты гражданской защиты обследовали повреждения и оказывали помощь жителям.

Краматорск

Краматорск регулярно подвергается обстрелам из-за близости к линии фронта. Российские войска атакуют город различными типами вооружений - авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов разрушаются жилые дома и промышленные объекты, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

 

Обстрелы Краматорска

Ранее мы писали, что Краматорск вечером 5 октября впервые был атакован российским дроном на оптическом волокне.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 23 сентября россияне нанесли двойной удар по Краматорску. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения домов.

А в субботу, 11 октября, два беспилотника типа "Герань-2" попали в здание учреждения общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко.

