Две атаки за ночь: в Краматорске дроны РФ повредили дома и вызвали пожар

Российская армия в ночь на среду, 23 сентября, нанесла двойной удар по Краматорску. Там зафиксированы повреждения домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорского городского совета.

Первый удар по городу был нанесен около 03:30. Россияне дроном попали на открытую местность рядом с жилым домом в одном из микрорайонов города. Там было зафиксировано повреждение окон, балконов и фасадов в домах вокруг.

А уже в 04:15 российский дрон "Молния-2" попал по многоэтажному жилому дому. В результате удара в одной из квартир загорелся пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Сейчас информации о пострадавших не поступало.

Фото: последствия обстрела Краматорска (t.me/kramatorsk_rada)

Удары по Краматорску

В последнее время российская армия усилила обстрелы Краматорска. В частности, мы писали, что в ночь на 14 сентября россияне ударили по Краматорску авиабомбами ФАБ-250. Авиабомба попала в центральную часть города.