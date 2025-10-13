У Краматорську дрони РФ пошкодили школу, житлові будинки та адмінбудівлі

У ніч на 13 жовтня російські війська атакували Краматорськ чотирма дронами-камікадзе типу "Герань-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Краматорська.
За даними влади, близько 01:25 ворожі безпілотники влучили в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Унаслідок обстрілу пошкоджено:
На місцях ударів працювали комунальні служби, фахівці цивільного захисту обстежували пошкодження та надавали допомогу мешканцям.
Краматорськ регулярно зазнає обстрілів через близькість до лінії фронту. Російські війська атакують місто різними типами озброєнь - авіабомбами, ракетами та безпілотниками. Унаслідок цих ударів руйнуються житлові будинки та промислові об’єкти, є поранені й загиблі серед мирного населення.
Раніше ми писали, що Краматорськ ввечері 5 жовтня вперше було атаковано російським дроном на оптичному волокні.
Також РБК-Україна писало, що в ніч на 23 вересня росіяни завдали подвійного удару по Краматорську. В результаті обстрілів було зафіксовано пошкодження будинків.
А у суботу, 11 жовтня, два безпілотники типу "Герань-2" влучили в будівлю закладу загальної середньої освіти №12 імені Степана Чубенка.