РФ атаковала Краматорск дронами "Герань-2": под удар попала школа

Российские войска вечером в пятницу, 10 октября, ударили по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.

"С 23:06 по 23:11, с применением двух БПЛА "Герань-2", российские войска нанесли удар по школе", - говорится в сообщении.

Стало известно, что два беспилотника типа "Герань-2" (аналог иранских дронов-камикадзе) попали в здание учреждения общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко.

В результате атаки здание учебного заведения претерпело значительные разрушения. Это уже не первый случай, когда российские войска целенаправленно уничтожают образовательные учреждения Краматорской громады.

Такие удары по школам, детским садам и другим объектам образования являются грубым нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как военное преступление, ведь гражданские учебные заведения не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре.

Сейчас на месте удара продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Повреждения также получили окружающие жилые дома.

Фото: последствия обстрела Краматорска (t.me/kramatorsk_rada)

Краматорск

Краматорск постоянно обстреливают, поскольку он расположен недалеко от линии фронта. Российские оккупанты атакуют город различными видами вооружений, в частности авиабомбами, ракетами и беспилотниками, что приводит к разрушениям жилых домов, промышленных зон, а также к раненым и погибшим среди гражданского населения.