У Краматорську дрони РФ пошкодили школу, житлові будинки та адмінбудівлі

У ніч на 13 жовтня російські війська атакували Краматорськ чотирма дронами-камікадзе типу "Герань-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Краматорська.

За даними влади, близько 01:25 ворожі безпілотники влучили в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Унаслідок обстрілу пошкоджено:

адміністративні будівлі - зокрема відремонтовану до війни будівлю Донецької торгово-промислової палати;

заклад освіти - Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15;

об’єкти комерційної інфраструктури - магазини, кав’ярні та сервісні приміщення;

житловий сектор - скління вікон та балконів, дахи у чотирьох багатоквартирних будинках.

На місцях ударів працювали комунальні служби, фахівці цивільного захисту обстежували пошкодження та надавали допомогу мешканцям.

Краматорськ

Краматорськ регулярно зазнає обстрілів через близькість до лінії фронту. Російські війська атакують місто різними типами озброєнь - авіабомбами, ракетами та безпілотниками. Унаслідок цих ударів руйнуються житлові будинки та промислові об’єкти, є поранені й загиблі серед мирного населення.