У Краматорську дрони РФ пошкодили школу, житлові будинки та адмінбудівлі

Краматорськ, Понеділок 13 жовтня 2025 17:31
UA EN RU
У Краматорську дрони РФ пошкодили школу, житлові будинки та адмінбудівлі Ілюстративне фото: у Краматорську дрони РФ пошкодили школу, житлові будинки та адмінбудівлі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 13 жовтня російські війська атакували Краматорськ чотирма дронами-камікадзе типу "Герань-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Краматорська.

За даними влади, близько 01:25 ворожі безпілотники влучили в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Унаслідок обстрілу пошкоджено:

  • адміністративні будівлі - зокрема відремонтовану до війни будівлю Донецької торгово-промислової палати;
  • заклад освіти - Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15;
  • об’єкти комерційної інфраструктури - магазини, кав’ярні та сервісні приміщення;
  • житловий сектор - скління вікон та балконів, дахи у чотирьох багатоквартирних будинках.

На місцях ударів працювали комунальні служби, фахівці цивільного захисту обстежували пошкодження та надавали допомогу мешканцям.

Краматорськ

Краматорськ регулярно зазнає обстрілів через близькість до лінії фронту. Російські війська атакують місто різними типами озброєнь - авіабомбами, ракетами та безпілотниками. Унаслідок цих ударів руйнуються житлові будинки та промислові об’єкти, є поранені й загиблі серед мирного населення.

Обстріли Краматорська

Раніше ми писали, що Краматорськ ввечері 5 жовтня вперше було атаковано російським дроном на оптичному волокні.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на 23 вересня росіяни завдали подвійного удару по Краматорську. В результаті обстрілів було зафіксовано пошкодження будинків.

А у суботу, 11 жовтня, два безпілотники типу "Герань-2" влучили в будівлю закладу загальної середньої освіти №12 імені Степана Чубенка.

