Россияне атаковали рынок в Краматорске, начался пожар (фото, видео)

Российские оккупанты вечером 29 ноября нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура, пострадавшая в результате атаки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

"Краматорск подвергся вражескому удару. В 16:43 российские войска нанесли два удара по гражданской инфраструктуре. Устанавливаем последствия обстрела, работают все соответствующие службы", - сообщили в городском совете.

Позже там добавили, что в результате атаки РФ ранения получила местная жительница 1989 года рождения. Ее госпитализировали, она находится в среднем состоянии тяжести. Также горсовет показал фото с места российского удара.

Фото: Краматорский городской совет

Местные каналы сообщили, что было два прилета в район Центрального рынка Краматорска. После взрывов вспыхнул сильный пожар. Также был опубликован ряд фото и видео с места атаки россиян.