Краденое украинское зерно покупает не только Израиль: в МИД назвали страны

"Такие грузы поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны. Это только те случаи, которые я могу вспомнить из памяти, случившейся ранее", - отметил Тихий.

Он добавил, что краденое зерно сейчас перевозят несколько судов. Одно направляется в Египет, а другое - в Алжир.

"Наше сообщение очень простое. Мы видим это. Мы не оставим это без внимания. И мы будем реагировать, независимо от географического расположения, не только по Израилю. Итак, мы видим все. Это не останется без должной реакции", - подчеркнул спикер МИД.

Скандал с зерном

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы прибыло судно с зерном, которое россияне украли с временно оккупированных территорий Украины.

Несмотря на призывы украинских властей к Израилю не принимать груз, его все же разгрузили.

Уже на этой неделе в Израиль прибыло второе судно с краденым украинским зерном.