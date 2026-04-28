Крадене українське зерно купує не тільки Ізраїль: у МЗС назвали країни

Вантажі із зерном, яке росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України, надходили не лише до Ізраїлю. Йдеться про країни Африки і не тільки.
Про це на онлайн-брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондент РБК-Україна.
"Такі вантажі надходили в Туреччину, Єгипет, Алжир і деякі інші країни. Це тільки ті випадки, які я можу згадати з пам'яті, що трапилася раніше", - зазначив Тихий.
Він додав, що крадене зерно зараз перевозять кілька суден. Одне прямує до Єгипту, а інше - до Алжиру.
"Наше повідомлення дуже просте. Ми бачимо це. Ми не залишимо це без уваги. І ми будемо реагувати, незалежно від географічного розташування, не тільки щодо Ізраїлю. Отже, ми бачимо все. Це не залишиться без належної реакції", - наголосив речник МЗС.
Нагадаємо, минулого тижня в порт Хайфи прибуло судно із зерном, яке росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій України.
Попри заклики української влади до Ізраїлю не приймати вантаж, його все ж розвантажили.
Уже цього тижня до Ізраїлю прибуло друге судно з краденим українським зерном.
Україна знову закликала ізраїльську владу не приймати вантаж. При цьому, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали в МЗС.
За словами президента України Володимира Зеленського, на тлі таких дій українська влада почала готувати новий пакет санкцій.