Крадене українське зерно купує не тільки Ізраїль: у МЗС назвали країни

15:38 28.04.2026 Вт
2 хв
Україна зафіксувала кілька суден, які нелегально перевозять її зерно
aimg Іван Носальський aimg Роман Кот
Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вантажі із зерном, яке росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України, надходили не лише до Ізраїлю. Йдеться про країни Африки і не тільки.

Про це на онлайн-брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондент РБК-Україна.

"Такі вантажі надходили в Туреччину, Єгипет, Алжир і деякі інші країни. Це тільки ті випадки, які я можу згадати з пам'яті, що трапилася раніше", - зазначив Тихий.

Він додав, що крадене зерно зараз перевозять кілька суден. Одне прямує до Єгипту, а інше - до Алжиру.

"Наше повідомлення дуже просте. Ми бачимо це. Ми не залишимо це без уваги. І ми будемо реагувати, незалежно від географічного розташування, не тільки щодо Ізраїлю. Отже, ми бачимо все. Це не залишиться без належної реакції", - наголосив речник МЗС.

Скандал із зерном

Нагадаємо, минулого тижня в порт Хайфи прибуло судно із зерном, яке росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій України.

Попри заклики української влади до Ізраїлю не приймати вантаж, його все ж розвантажили.

Уже цього тижня до Ізраїлю прибуло друге судно з краденим українським зерном.

Україна знову закликала ізраїльську владу не приймати вантаж. При цьому, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали в МЗС.

За словами президента України Володимира Зеленського, на тлі таких дій українська влада почала готувати новий пакет санкцій.

