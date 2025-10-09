Каждый шестой - переселенец: Терехов раскрыл, сколько людей сейчас проживает в Харькове
В Харькове сейчас проживает 1,3 миллиона человек. Среди них официально зарегистрировано 206 тысяч переселенцев, что составляет примерно каждого шестого жителя города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове сегодня - 1,3 миллиона человек. Из них официально зарегистрировано 206 тысяч переселенцев - с Луганщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины, с деоккупированных территорий, территорий, где идут активные боевые действия. Это каждый шестой. На самом деле - больше", - сообщил Терехов.
По словам мэра, до войны в Харькове проживало практически два миллиона человек: 1,6 млн постоянных жителей, 300 тысяч студентов и около 100 тысяч из окрестных агломераций.
В самые тяжелые дни весны 2022 года в городе оставалось лишь 250-300 тысяч человек. Терехов добавил, что сейчас наблюдаются волны оттока и возвращения жителей.
"Обстрелы - отток, тишина - возвращение. Люди привыкают даже к опасности. Потому что корни у харьковчан глубокие. И соцопросы говорят: 95% тех, кто уехал, мечтают вернуться домой", - рассказал он
Обстрелы Харькова
С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Харьков стал одним из главных объектов обстрелов и атак, особенно в первые месяцы войны.
Город подвергался регулярным ракетным ударам и артиллерийским обстрелам, из-за чего пострадала гражданская инфраструктура и жилые районы.
Харьков также стал важным центром для организации гуманитарной помощи и приема переселенцев из других регионов Украины.
Сегодня оккупанты продолжают наносить удары по Харькову из различных видов вооружения.
Так, в ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов города, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.
Кроме того, российские войска недавно разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.
Как сообщил Терехов, это стало серьезным ударом по мощностям компании, и учитывая регулярность атак, грядущая зима может стать для города самой сложной за весь период войны.